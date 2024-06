Pefect Dark: Erstes Gameplay

Während des Xbox Games Showcase wurde erstes Gameplay aus dem kommenden Remake von "Perfect Dark" präsentiert. Ohne grosse Umschweife, hier ist es:

In "Perfect Dark" wurde die Erde von einer Reihe von Katastrophen heimgesucht, welche die Ökosysteme auf der ganzen Welt an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. Im ersten Blick auf das Gameplay folgen wir der Agentin Joanna Dark auf ihrer Jagd nach dem meistgesuchten Verbrecher der Welt, Daniel Carrington, um die Geheimnisse aufzudecken, die das Leben von Millionen Menschen bedrohen. Klingt also nach einer spannenden Ausgangslage.

"Perfect Dark" ist leider immer noch unterminiert, aber für Xbox Series X und den PC in Entwicklung.