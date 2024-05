Wasserstandsmeldung zu Perfect Dark

Bereits im letzten Jahr berichteten wir an dieser Stelle von einer angeblich holprigen Entwicklung für die Neuauflage des N64-Klassikers "Perfect Dark". Offenbar hat sich daran seitdem nicht viel geändert, wie neue Statements dazu belegen.

So sagt etwa der Journalist Jeff Grubb, dass sich "Perfect Dark" seit Jahren in einem sehr unrunden Zustand befindet und die einzelnen Elemente einfach nicht richtig zusammenfinden würden. Alex Donaldson von VG247 ergänzt, dass er aus Respekt vor den Entwicklern keine Details nennen wolle, aber diesbezüglich schon einige verrückte Geschichten gehört hätte. Videospielhistoriker Liam Robertson schliesst sich diesen Worten an. Klingt also insgesamt nicht gerade nach einer baldigen Veröffentlichung des Projekts.

Die Neuauflage von "Perfect Dark" ist für Xbox Series X und den PC in Entwicklung.