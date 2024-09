Permafrost erhält eine Demo

Entwickler SpaceRocket Games und Publisher Toplitz Productions kündigen gemeinsam die Veröffentlichung einer spielbaren Demo für das Open-World-Abenteuer "Permafrost" an. Während des Steam Next Fests vom 14. bis 21. Oktober 2024 wirst du die urbanen Eiswüsten durchstreifen und das spannende Survival-Abenteuer erstmals erleben können.

Erfahre aus erster Hand, was es bedeutet, in Temperaturen weit jenseits des Gefrierpunktes überleben zu müssen, wenn "Permafrost" dir eine Welt präsentiert, in der die Menschheit durch eine Mondkatastrophe beinahe ausgerottet wurde. Beweise deinen Einfallsreichtum und deine Anpassungsfähigkeit, wenn du die eiskalte Spielwelt erkundest, Unterkünfte errichtest und dich gegen menschliche oder natürliche Bedrohungen zur Wehr setzt. Nutze die technologischen Überbleibsel der menschlichen Zivilisation zu deinem Vorteil, setze dich gegen feindliche Fraktionen zur Wehr und sorge dafür, dass du und dein vierbeiniger Begleiter den Feinden immer eine Nasenlänge voraus sind. Mit der Demo bekommen Survival-Fans eine einzigartige Gelegenheit, eine moderne Postapokalypse kennenzulernen, in der Rohstoffmanagement und Action-Adventure mit weitreichenden Survival-Mechaniken verbunden werden.