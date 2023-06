ATLUS kündigt drei neue Spiele

ATLUS hat drei neue Spiele für Xbox und Windows angekündigt. Hier die offiziellen Ankündigungs-Trailer, die beim Xbox Games Showcase veröffentlicht wurden:

"Metaphor: ReFantazio" (geplante Veröffentlichung 2024): Von den kreativen Köpfen der "Persona"-Reihe wird "Metaphor: ReFantazio" das erste umfangreiche Fantasy-RPG von ATLUS, geschaffen von Director Katsura Hashino, Charakter Designer Shigenori Soejima und dem Komponisten Shoji Meguro.

Die Spieler bestimmen ihr Schicksal, überwinden ihre Ängste und betreten eine Fantasiewelt, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Umgeben von einem düsteren Geheimnis, steht das Königreich am Abgrund. Jetzt müssen die Spieler auf eine Reise aufbrechen, Hindernisse bewältigen und Freundschaften schliessen.

"Metaphor: ReFantazio" wird von Studio Zero entwickelt.

"Persona 5 Tactica" (erhältlich ab dem 17. November 2023): Nach einem seltsamen Zwischenfall landen die Phantomdiebe in einem merkwürdigen Reich, in dem die Bewohner unter einem Tyrannen leben. Als sie von der Militärgruppe "Legionäre" umzingelt werden, schweben sie in höchster Gefahr. Doch dann kommt ihnen die mysteriöse Rebellin Erina zu Hilfe. Im Gegenzug für ihre Hilfe bietet sie der Gruppe ein verlockendes Angebot. Was verbirgt Erina und was steckt hinter dem Angebot, dass sie den Phantomdieben gemacht hat?

Mithilfe mächtiger Personas und einer Auswahl an Waffen werden mit Stil Feinde bekämpft! All dies können Spieler in dem neuen taktischen RPG des preisgekrönten "Persona 5"-Spiels erleben.

"Persona 3 Reload" (geplante Veröffentlichung Anfang 2024): Spieler schlüpfen in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte" Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern.

Das Spiel bietet ein Erlebnis wie nie zuvor mit überarbeitetem Kampfsystem, moderner Grafik, brandneuem Spielerlebnis, verbessertem Sound mit brandneuer englischer Sprachausgabe und vielem mehr. Hier tauchen Spieler in die Dark Hour ein und erwecken die Tiefen ihrer Herzen!