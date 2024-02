Keine Erweiterung für Persona 3 Reload

Für JRPG-Fans ist mit dem heutigen Release von Persona 3 Reload die golende Zeit des Jahres angebrochen. Der Titel aus dem Hause Atlus zählte bereits in seiner ursprünglichen Version zum Besten, was das Genre zu bieten hatte. Auch das Remake weiss durch die Bank weg zu überzeugen, wie ihr in unserem Test zum Spiel nachlesen könnt.

Doch auch wenn die Freude über die Veröffentlichung landauf, landab für Euphorie sorgen dürfte, so gibt es für Anhänger erweiterter Persona-Teile nun einen kleinen Wermutstropfen zu verschmerzen.

In einem Interview mit den Kolleg:innen von GamerWK hat Persona-Producer Kazuhisa Wada über die Möglichkeit einer Veröffentlichung von Persona 3 Reload Royal oder Golden-Fassung gesprochen. Laut diesem denkt das Team derzeit nicht daran, das Spiel in irgendeiner Art und Weise anzupacken und ähnlich dem Vorgehen bei Persona 5 beziehungsweise Persona 5 Royal mit neuen Inhalten zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu veröffentlichen.

Persona 3 Reloaded ist ab heute für PlayStation 4 & 5, den PC sowie Xbox One wie Xbox Series X|S im Handel erhältlich.