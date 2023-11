Frischer Charakter-Trailer zu Persona 3 Reload

Atlus hat einen neuen Charakter-Trailer zu Charakter-Trailer zu "Persona 3 Reload" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Fuuka Yamagishi aus "Persona 3 Reload" in bewegten Bildern vorgestellt. Sie bekommt im Englischen von Suzie Yeung und im Japanischen von Mamiko Noto ihre Stimme geliehen.

Spieler schlüpfen in "Persona 3 Reload" in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die versteckte Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern. Das Spiel bietet ein Erlebnis wie nie zuvor mit überarbeitetem Kampfsystem, moderner Grafik, neuem Spielerlebnis, verbessertem Sound mit frischer englischer Sprachausgabe und vielem mehr.

"Persona 3 Reload" ist ab 2. Februar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.