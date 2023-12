Persona 3 Reload: Hinter den Kulissen

ATLUS hat ein neues "Hinter den Kulissen"-Video zum kommenden RPG-Remake "Persona 3 Reload" veröffentlicht. Mit dabei sind die Synchronsprecher Grant George (Shinjiro im originalen "Persona 3"), Justice Slocum (Shinjiro in "Persona 3 Reload"), Alejandro Saab (Akihiko in "Persona 3 Reload") und Allegra Clark (Mitsuru in "Persona 3 Reload").

Im Video teilen sie Geschichten zu ihrer Beteiligung am Spiel und erzählen, mit welcher Begeisterung sie den bekannten Kultcharakteren Leben eingehaucht haben.