Persona-Trailer Doppel-Feature veröffentlicht

Atlas hat eine wöchentlich erscheinende "Persona 3 Reload"-Videoreihe gestartet, die die Charaktere des Spiels vorstellt. Das erste Video der Reihe wurde jetzt veröffentlicht. Es zeigt den Protagonisten des Spiels, der von Aleks Le gesprochen wird.

Ebenfalls hat Atlas einen neuen Trailer zum kommenden Strategie-RPG "Persona 5 Tactica" veröffentlicht. Der Trailer gibt Fans neue Einblicke zu den Charakteren in "Persona 5 Tactica", darunter Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura und Haru Okumura.

Mit Hilfe mächtiger Personas und einer Auswahl an Waffen werden in "Persona 5 Tactica" stilvoll Feinde bekämpft! All dies können Spieler in dem neuen Strategie-RPG-Spin-Off zum preisgekrönten "Persona 5" erleben.

"Persona 3 Reload" wird am 2. Februar 2024 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen.

"Persona 5 Tactica" erscheint am 17. November 2023 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.