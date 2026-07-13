Persona 4 Revival: Neuer Charakter-Trailer

Atlus hat inzwischen einen weiteren Charakter-Trailer zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Yosuke Hanamura aus "Persona 4 Revival" über eineinhalb Minuten lang näher vorgestellt. Er ist der offenherzige und hilfsbereite Klassenkamerad des Protagonisten. Als selbsternannter Ratgeber zieht er zudem regelmässig Schlussfolgerungen und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Seine Persona ist Jiraiya. Im Englischen bekommt er von Paul Castro Jr. und im Japanischen von Showtaro Morikubo seine Stimme geliehen.

Erst letzte Woche war uns Rise Kujikawa aus "Persona 4 Revival" genauer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.