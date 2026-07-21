Persona 4 Revival: Neuer Charakter-Trailer

Atlus hat mittlerweile einen weiteren Charakter-Trailer zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier stellt man uns nämlich Chie Satonaka aus "Persona 4 Revival" über eineinhalb Minuten lang genauer vor. Sie ist ein lebhaftes und geselliges Mädchen, das in der Klasse neben dem Protagonisten sitzt. Als begeisterte Liebhaberin von Kung-Fu-Filmen und Fleisch zögert sie nicht, ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn Taten folgen zu lassen. Ihre Persona ist Tomoe. Ihr wird im Englischen von Anne Yatco und im Japanischen von Yui Horie die Stimme geliehen.

Erst letzte Woche hatte man uns Yosuke Hanamura aus "Persona 4 Revival" genauer vorgestellt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.