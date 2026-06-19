Persona 4 Revival: Detaillierter Deep Dive

Atlus hat einen ausführlichen Deep Dive zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast 20 Minuten lang die unterschiedlichen Facetten von "Persona 4 Revival" genauer vorgestellt. So wird uns etwa die Story der kommenden Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation nähergebracht. Impressionen von den Charakteren und dem Kampfsystem gibt es ebenfalls.

Anfang des Monats wurde beim Xbox Games Showcase ein Releasetermin für "Persona 4 Revival" verkündet. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.