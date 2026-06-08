Persona 4 Revival: Termin steht fest

Während des gestrigen Xbox Games Showcase wurde auch der Erscheinungstermin von "Persona 4 Revival" verkündet. Demnach ist es im Februar nächsten Jahres soweit.

So wird "Persona 4 Revival" ab 18. Februar 2027 erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen der Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Einen schicken Pre-order Trailer zu "Persona 4 Revival" bekommen wir schon jetzt zu sehen. Darin wird über zwei Minuten lang gezeigt, was von dem Spiel zu erwarten sein wird.

"Persona 4 Revival" war im Juni 2025, ebenfalls im Rahmen des Xbox Games Showcase, erstmals vorgestellt worden.