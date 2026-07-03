Persona 4 Revival: Schicker Trailer

Atlus hat einen frischen Trailer zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns der Protagonist aus "Persona 4 Revival" über eine Minute lang genauer vorgestellt. Bei ihm handelt es sich um einen Schüler der zehnten Klasse, welcher aufgrund unglücklicher Umstände im Zusammenhang mit seinen Eltern nach Inaba geschickt wurde, um dort bei seinem Onkel zu wohnen. Im Englischen bekommt er von Nazeeh Tarsha und im Japanischen von Daisuke Namikawa seine Stimme geliehen.

Vor zwei Wochen hatte Atlus bereits einen umfangreichen Deep Dive zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Unsere begleitende Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.