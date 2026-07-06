Persona 4 Revival: Frischer Charakter-Trailer

Atlus hat einen weiteren Charakter-Trailer zu seinem "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Rise Kujikawa aus "Persona 4 Revival" etwas mehr als eine Minute lang näher vorgestellt. Dabei wird ihr im Englischen von Abby Trott und im Japanischen von Rie Kugimiya ihre Stimme geliehen.

Rise Kujikawa ist eine Schülerin im ersten Jahr der Oberstufe und ein aufstrebendes Idol. Unter ihrem Künstlernamen „Risette“ hat sie mit ihrer Schönheit und ihrer sprudelnden Persönlichkeit schon viele Fans für sich gewonnen. Ihre Grossmutter betreibt einen Tofu-Laden in Inaba. Ihre Persona ist Himiko.

Bereits am Freitag war uns der Protagonist aus "Persona 4 Revival" mit einem Charakter-Trailer vorgestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.