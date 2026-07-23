Persona 4 Revival: Frischer Trailer

Atlus hat einen weiteren Trailer zu "Persona 4 Revival" veröffentlicht. Dieser richtet sich vor allem an Neulinge.

Hier wird nämlich etwas mehr als zwei Minuten lang die bisherige Story von "Persona 4 Revival" zusammengefasst. Dies geschieht mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen. In diesem Zusammenhang wird auch ausdrücklich vor Spoilern gewarnt.

Vorgestern war erst ein Character-Trailer zu Chie Satonaka aus "Persona 4 Revival" ins Netz gestellt worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Persona 4 Revival" erscheint am 18. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.