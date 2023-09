Persona 5 Tactica: Weiterer Charakter-Trailer

Atlus präsentiert einen weiteren Charakter-Trailer zu "Persona 5 Tactica". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Konkret wird uns hier Haru Okumura aus "Persona 5 Tactica" in bewegten Bildern vorgestellt. Sie bekommt von Haruka Tomatsu ihre Stimme geliehen.

"Persona 5 Tactica" ist ein neues Abenteuer im Persona-Universum, in dem die Spieler mit einem Team beliebter Heldinnen und Helden eine frische Geschichte erleben. Ein mysteriöses Ereignis bringt die Phantomdiebe zu Beginn in Gefahr, doch ein Revolutionär rettet sie. Anschliessend bietet er ihnen einen Deal an. Die Spieler stellen aus acht spielbaren Charakteren eine dreiköpfige Truppe zusammen und rüsten sie mit diversen Waffen aus. Anschliessend nehmen sie es mit einer Vielzahl an Gegnern in rundenbasierten Kämpfen auf.

"Persona 5 Tactica" erscheint am 17. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.