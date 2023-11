Zweites Entwicklertagebuch zu Persona 5 Tactica

Atlus hat das zweite Entwicklertagebuch zu "Persona 5 Tactica" ins Netz gestellt. Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über drei Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Persona 5 Tactica" geboten. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf der musikalischen Untermalung und dem Sound. Die dafür verantwortlichen Personen kommen natürlich ebenfalls zu Wort.

"Persona 5 Tactica" ist ein neues Abenteuer im Persona-Universum, in dem die Spieler mit einem Team beliebter Heldinnen und Helden eine frische Geschichte erleben. Ein mysteriöses Ereignis bringt die Phantomdiebe zu Beginn in Gefahr, doch ein Revolutionär rettet sie. Anschliessend bietet er ihnen einen Deal an. Die Spieler stellen aus acht spielbaren Charakteren eine dreiköpfige Truppe zusammen und rüsten sie mit diversen Waffen aus. Anschliessend nehmen sie es mit einer Vielzahl an Gegnern in rundenbasierten Kämpfen auf.

"Persona 5 Tactica" erschien am 17. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.