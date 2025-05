Juni-Termin für Persona 5: The Phantom X

Atlus hat "Persona 5: The Phantom X" jetzt auch für hiesige Gefilde terminiert. Demnach müssen wir uns noch bis Juni gedulden.

Konkret ist "Persona 5: The Phantom X" hierzulande ab 26. Juni erhältlich. In einer ausführlichen Präsentation wird uns die Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation dagegen jetzt schon nähergebracht.

In "Persona 5: The Phantom X" schlüpfen wir erneut in die Rolle der ikonischen Phantomdiebe. Tagsüber führen wir darin das normale Leben eines Schülers während es nachts auf spannende Abenteuer geht. Nicht nur Genrefans sollten hieran ihre Freude finden.

"Persona 5: The Phantom X" wird für iOS, Android und den PC verfügbar sein.