Zweite Zusammenarbeit von Persona 5 Royal & Identity V

Bereits gestern hat ein zweites Crossover von "Persona 5 Royal" und "Identity V" begonnen. Dieses dauert noch bis zum 5. Dezember an. Wir fassen die neuen Inhalte für euch zusammen.

Zunächst einmal können wir uns im zweiten Crossover von "Persona 5 Royal" und "Identity V" über die beiden Events "Path of Truth" und "Path of Investigators" freuen. Teilnehmer werden nach einem erfolgreichen Abschluss natürlich angemessen belohnt. Ausserdem sind mehrere neue Outfits zeitlich begrenzt verfügbar. Essenzen und Kostüme aus früheren Crossovern feiern ebenfalls ihr Comeback.

Über Persona 5 Royal

Wir setzen die Maske des Jokers auf und schliessen unsden Phantomdieben an, um die Ketten der Gesellschaft zu sprengen, Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen. Neu in "Persona 5 Royal" sind ein Semester an der Shujin Academy, ein zu erkundendes Gebiet in Tokio, Charaktere, ein frisches Kapitel der Geschichte und mehr. Selbst für die erfahrensten Phantomdiebe ist "Persona 5 Royal" eine echte Herausforderung, die sie dazu einlädt, sich über die Regeln hinwegsetzen, die Kraft in sich zu entdecken und für Gerechtigkeit zu kämpfen.

"Persona 5 Royal" erschien am 31. März 2020 für PS4. Am 21. Oktober 2022 folgten Portierungen für PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.