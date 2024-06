Petal Runner angekündigt

Entwickler Nano Park Studios - ein kanadisches Indie-Studio, das von dem beliebten Pixelkünstler Brandon James Greer (auch bekannt als BJGpixel auf YouTube) und dem Programmierer Danny Guo gegründet wurde - freuen sich, "Petal Runner" während des heutigen Day of the Devs 2024 anzukündigen. Das brandneue Slice-of-Life-Rollenspiel webt eine fantasievolle Geschichte über das virtuelle Leben, die von einer sorgfältig gestalteten Grafik unterstrichen wird, die an die besten Zeiten des Game Boy Color erinnert.

"Das Zusammensein mit unseren Haustieren ist etwas Besonderes, das wir in Petal Runner einfangen wollen. Unsere Design-Philosophie ist es, das Gefühl von Retro-Klassikern, die uns inspirieren, zu modernisieren und gleichzeitig Mechaniken und Minispiele einzubauen, die sich innerhalb der RPG-Struktur frisch anfühlen.

Danny Guo, Programmierer bei Nano Park Studios, und Brandon James Greer, Pixelkünstler