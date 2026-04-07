Petit Planet: Geschlossenen Testphase startet Mitte April

Der Entwickler HoYoverse hat die Anmeldung für den Sternenreise-Test der Lebenssimulation "Petit Planet" gestartet. Ihr seid ab dem 21. April eingeladen, neue Nachbarn und Inhalte zu entdecken. HoYoverse gab bekannt, dass diese geschlossene Beta für PC, iOS und Android am 21. April beginnt. Dabei werden neue Nachbarn, eine optimierte Erkundung im Sternenmeer und Aktionen auf dem Galaktischen Basar eingeführt. Petit Planet verbindet Gestalten mit sozialen Erlebnissen.

In "Petit Planet" erkundet ihr das Sternenmeer und besitzt als Planetenbauer einen eigenen Planeten. Wenn sich Sterne verbinden, entfaltet sich eine Geschichte. Ihr könnt pflanzen, angeln, Strandgut sammeln oder kochen. Ihr verbringt den Tag mit euren Nachbarn auf dem Planeten. Ihr richtet euer Zimmer ein oder gestaltet Landschaften. Auf dem Galaktischen Basar entwickelt ihr Vertrautheit zu neuen Personen und Dingen. Je tiefer diese wird, desto mehr gedeiht der Planet. Die Lebenskraft Luca kann ihm verschiedene Landschaften verleihen und Veränderungen bringen.

"Petit Planet" erscheint für PC und mobile Plattformen, weitere Plattformen sind gemäss den Entwicklern in Arbeit. Die Anmeldung ist auf der offiziellen Website möglich. Ihr könnt euch registrieren und Vorregistrierungsbelohnungen sichern. Aus den eingereichten Fragebögen werden Spieler ausgewählt, die eine Testqualifikation erhalten.