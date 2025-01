PGA Tour 2K25 angekündigt

2K startet mit der Ankündigung von "PGA Tour 2K25" durch: Der neueste Teil der Golfsimulation-Videospielreihe von HB Studios feiert das Debüt der PGA-Championship, der U.S. Open und The Open.

Der sechsmalige PGA Tour-Sieger Max Homa gibt sein Debüt in der Serie und wird gemeinsam mit dem von 2K gesponserten Athleten Matt Fitzpatrick sowie dem PGA Tour 2K Executive Director und Allzeit-Sportlegende Tiger Woods die Cover der Standard Edition und Deluxe Edition zieren. Tiger Woods ist zudem auf dem Cover der Legend Edition zu sehen. Die "PGA Tour 2K25 Standard Edition" erscheint weltweit am Freitag, dem 28. Februar 2025. Wenn ihr die "PGA Tour 2K25 Deluxe Edition" oder die "PGA Tour 2K25 Legend Edition" vorbestellt, erhaltet ihr bis zu sieben Tage Early Access ab Freitag, dem 21. Februar 2025.

"Einige meiner legendärsten Momente, unvergessliche Schläge und dominante Siege fanden bei den Majors statt, „In PGA Tour2K25 können Spieler selbst an den Abschlag treten und unvergessliche Momente schaffen, sei es mit ihrem individuell gestalteten Mein Spieler, meinen Cover-Kollegen Matt Fitzpatrick und Max Homa, oder sogar mit mir."

Tiger Woods

"PGA Tour 2K25" bringt zahlreiche Weiterentwicklungen für die Serie mit sich, darunter die neue EvoSwing-Mechanik mit einer Vielzahl neuer Schlagtypen, Ballflüge, Rollphysik und visueller Verbesserungen; die bisher immersivste und anpassbarste Meine Karriere; eine umfangreiche Auswahl an Erstellungstools und vieles mehr. Ferner können sich Fans zum Launch auf eine Liste von 11 männlichen und weiblichen Profis freuen, darunter Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson und weitere.

"Wir sind überaus begeister, mit Tiger den besten Golfer aller Zeiten und mit Matt und Max zwei der führenden Golfer der heutigen TOUR präsentieren zu können. Das Entwicklerteam von HB Studios hat ein innovatives Erlebnis geschaffen, das sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-Golf Fans begeistert. Mit neuen Archetypen, ikonischen Major-Turnieren, darunter das ‚Home of Golf‘ in St. Andrews, und vielem mehr wird PGA Tour 2K25 ein Spiel, das Fans auf keinen Fall verpassen sollten."

Dennis Ceccarelli, Senior Vice President, Sports bei 2K

"Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr ein neues Kapitel der PGA Tour 2K-Franchise erscheint. Das Spiel fängt die Schönheit unseres Sports perfekt ein und ist zu einem festen Bestandteil der Fan-Erfahrung der PGA Tour geworden. Die Cover-Stars sind herausragende Repräsentanten der TOUR und präsentieren die Top-Talente des heutigen Golfsports."

Len Brown, Chief Global Business Ventures bei der PGA TOUR

"PGA Tour 2K25" bietet zum Start 29 lizenzierte Kurse, darunter den beliebten The Players Stadium-Kurs im TPC Sawgrass. Zu den neuen Ergänzungen zählen die U.S. Open 2025 im Oakmont Country Club, die PGA-Championship 2025 im Quail Hollow Club, die 153. Open im Royal Portrush Golf Club und weitere. Kurz nach der Veröffentlichung wird ausserdem The Old Course in St. Andrews im Rahmen von Season 2 hinzugefügt. Der Topgolf-Modus kehrt zurück, ebenso so wie der branchenführende Kurs-Designer, der mit brandneuen Tools, Oberflächen und Objekten ausgestattet ist. Ihr könnt damit die Kurse ihrer Träume gestalten, mit den neuen Kamerasystemen alle wichtigen Perspektiven einfangen und ihre Kreationen mit einer globalen Online-Community teilen.

Der Mein Spieler kann mit der bisher vielfältigsten Auswahl an Gestaltungstools personalisiert werden, sodass Spieler der Golfwelt zeigen können, was in ihnen steckt. Ein neues Attributspunktesystem, verbesserte Fähigkeitsbäume und ein komplett neues Ausrüstungsfortschrittssystem ermöglichen es Spielern, sich selbst und ihren individuellen Spielstil auf dem Golfplatz zu repräsentieren. Bekleidungsoptionen sind von lizenzierten Marken erhältlich, darunter Extra Butter, Malbon Golf, adidas, und mehr. Schläger und Bälle von renommierten Marken wie Callaway, Cobra, Puma, Mizuno und Titleist runden die Ausstattung ab und lassen Spielern stilvoll auf dem Platz schwingen.

Mit "PGA Tour 2K25" sind Spieler eingeladen, die bislang umfassendste und individuellste Meine Karriere-Erfahrung zu erleben. Zum ersten Mal können Spieler:innen an Major-Turnieren teilnehmen, ihre Persönlichkeit durch umfangreiche Anpassungsoptionen und Interviews zum Ausdruck bringen und mehr Spielmöglichkeiten als je zuvor geniessen. Ferner haben Spieler die Möglichkeit, Meine Karriere-Runden dynamisch zu simulieren oder zusätzliche Gameplay-Momente mit brandneuen Trainings- und Pre-Turnier-Events zu erleben.

Die Möglichkeiten der wiederkehrenden Seasons sind nahezu grenzenlos. Jede Season enthält einen nicht ablaufenden Clubhouse Pass, Leistungssteigerungen für Ausrüstungsfortschritte, das Zurücksetzen der Ranglisten und vieles mehr. Zudem bieten die Seasons täglich, wöchentlich und monatlich frische Inhalte.

Online-Multiplayer-Optionen sind ebenfalls verfügbar. Dazu gehören neue plattformübergreifende Societies, mit denen Spieler ihre Freunde zu einer Vielzahl von Formaten wie Stroke Play, Match Play oder Scramble herausfordern können, unabhängig von der verwendeten Hardware. Neue tägliche und wöchentliche Ranked Tour-Turniere sorgen für noch mehr Spannung: Spieler können um die Spitzenplätze kämpfen, sich jede Season Belohnungen verdienen und in den Ranglisten aufsteigen.