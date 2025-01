PGA Tour 2K25 - Entwickler-Tagebuch

Erweiterte Mein Spieler-Anpassung: Die bislang umfassendste Mein Spieler-Anpassung ermöglicht es Spieler nun, Körpertypen und -grössen individuell zu gestalten. Zudem wurde die Anzahl der auswählbaren Kopfformen pro Körpertyp von einem auf vier erhöht. Spieler können jetzt mehrere Mein Spieler-Builds erstellen und es gibt eine grössere Auswahl an Frisuren, Gesichts- und Hautanpassung sowie eine erweiterte Palette an Hauttönen. Die fünf Archetypen bleiben bestehen: Powerhouse, Technician, Magician, Greenskeeper, und Sculptor. Jeder Archetyp verfügt über spezifische Ausgangsattribute, die einen bestimmten Spielstil widerspiegeln, einschliesslich der Basis-Schwung und Putt-Mechaniken. Die Mein Spieler-Builds können durch das überarbeitete Skill-System weiter verfeinert werden, das nun dedizierte Fähigkeitsbäume für verschiedene Schlagtypen umfasst: Tee, Annäherung, Schlag aus Hindernis, Bunker und Grün;

Ausrüstungs-Fortschritt: "PGA Tour 2K25" führt ein brandneues Level-Up- und Fortschrittssystem für Schläger und Bälle ein, das Level-Up Tokens, Anpassungen und EvoTools basiert. Das neue System ermöglicht den Spieler die Möglichkeit, ihre Ausrüstung individuell an ihren Spielstil anzupassen. Je häufiger eine bestimmte Ausrüstung verwendet wird, desto höher steigt ihr Level. Dies gilt sowohl für Schläger als auch für Bälle, wobei sich die Art der Upgrades unterscheidet. Wer das Leveling nicht durch Spielen vorantreiben möchte, kann Level-Up Tokens einsetzen, die erspielt oder erworben werden können;

Meine KARRIERE-Runden: Spieler können ihre Karriere entweder in der Q-School, auf der Korn Ferry Tour oder direkt auf der "PGA Tour" beginnen. Das Ziel: unter die Top 70 zu kommen und sich für die Playoffs um den begehrten FedEx Cup zu qualifizieren. Neu ist die Möglichkeit, Meine Karriere-Runden in kürzerer Zeit zu spielen: Dynamische Runden lassen nur einen Teil des Kurses spielen, um Runden schneller abzuschliessen, während die Interaktive Simulation es ermöglicht, jederzeit in eine Runde ein- und auszusteigen und ausgewählte Löcher zu spielen;