PGA Tour 2K25 für die Switch 2 angekündigt

2K gab heute bekannt, dass "PGA Tour 2K25" für die Nintendo Switch 2 entwickelt wird. Die Version für Nintendo Switch 2 umfasst sämtliche Spielmodi und Funktionen von "PGA Tour 2K25", darunter den umfassenden Meine KARRIERE-Modus, plattformübergreifende Online-Societies, den beliebten Course Designer und vieles mehr. Ausserdem können Spieler sowohl Offline-Modi unterwegs als auch, mit aktiver Internetverbindung, sämtliche Online-Modi nutzen.

"PGA Tour 2K25" für Nintendo Switch 2 bietet damit die vollständige Funktionsvielfalt, wie sie auch auf allen anderen Plattformen verfügbar ist, darunter:

EvoSwing: Die brandneue EvoSwing-Mechanik sorgt bei der Verwendung des Swing Sticks oder der 3-Click Schlagtechnik für ein realistisches Golfgefühl. EvoSwing passt sich dem Rhythmus und der Geschicklichkeit der Spieler an, um das Gefühl eines echten Golfschwungs besser zu simulieren. Mit der 3-Click Schlagtechnik können Spieler die verbesserte Simulation geniessen, während sie die verbesserten visuellen Hinweise für noch präzisere Schläge verwenden;

Perfekter Schwung: Mit dem neuen Perfekten Schwung wird das Golfspielen zugänglicher und intuitiver, damit ein perfekter Kontakt bei jedem Schwung gewährleistet wird. Neue Spieler können sich mit Schlägerwahl, Schlagtypen, Lie, Wind und verschiedenen anderen Faktoren vertraut machen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, sofort ihren „Perfekten Schwung“ zu finden. Gleichzeitig bietet es erfahrenen Spieler eine entspannte Alternative, bevor sie sich den kompetitiven Modi widmen;

Schreibe Geschichte in der Major Championships: Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise können sich Spieler von PGA TOUR 2K25 auf einigen der grössten Bühnen des Golfsports beweisen und eine Legende des Spiels werden, indem sie drei Major Championship-Turniere erobern - die PGA-Championship 2025 im Quail Hollow Club, die 125. U.S. Open im Oakmont Country Club und die 153. Open im Royal Portrush Golf Club. Dies ist das Franchise-Debüt für alle drei legendären Austragungsorte;

Lizenzierte Kurse und Topgolf: Zum Start werden 28 lizenzierte Kurse und Events verfügbar sein, darunter PGA TOUR-Turniere wie die WM Phoenix Open im TPC Scottsdale, das AT&T Pebble Beach Pro-Am in Pebble Beach und die THE PLAYERS Championship im TPC Sawgrass. Das vertraute Topgolf-Erlebnis kehrt zurück, während gleichzeitig eine Reihe von Missionen für die Spieler hinzugefügt wird. Zum ersten Mal überhaupt ist „The Home of Golf“, der Old Course at St Andrews Links, in PGA TOUR 2K25 spielbar. Zudem Fields Ranch East at PGA Frisco sein Franchise-Debüt;

Spielen wie die Profis: Zusätzlich zu den Ranglisten, die mit über 200 grossen Namen aus der PGA TOUR-Landschaft gefüllt sind, können Spieler von PGA TOUR 2K25 die Kontrolle über eine Liste von 11 vorgestellten männlichen und weiblichen Profis übernehmen, darunter Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson und weitere. Ausserdem wird „der weltbeste Golfer“ Chris McDonald** dem Feld beitreten, um den Profis ein paar Dinge über den Sport beizubringen;

Mein SPIELER, Dein Weg: Die bisher vielfältigste Auswahl an Mein SPIELER Gestaltungstools ermöglicht es den Spieler , sich auf dem Kurs auf authentische Weise darzustellen. Mein SPIELER bietet ausserdem ein aktualisiertes Attributspunktesystem, neue Fähigkeitsbäume für jede Disziplin auf dem Kurs und ein völlig neues Ausrüstungsfortschrittssystem. Spieler können weiterhin aus fünf Archetypen wählen: Kraftpaket, Techniker, Magier, Platzwart und Bildhauer, um ihrem bevorzugten Spielstil gerecht zu werden. Bekleidungsoptionen sind von lizenzierten Marken erhältlich, darunter adidas, FootJoy, Malbon Golf und mehr. Mit Schlägern und Bällen von Marken wie Callaway, COBRA, Mizuno und Titleist können die Golftaschen der Spieler ausgestattet werden und stilvoll schwingen;

Ein noch besser abgestimmter Meine KARRIERE-Modus: "PGA Tour 2K25" bietet die bisher fesselndste und anpassungsfähigste Meine KARRIERE der Reihe. Spieler können ihre Persönlichkeit und Belastbarkeit unter Beweis stellen, indem sie mehr Entscheidungen treffen und Herausforderungen annehmen als je zuvor. Die Möglichkeit, Meine KARRIERE-Runden dynamisch zu simulieren oder zusätzliche Spielmomente zu spielen, wurde durch brandneue Trainings- und Vorturnier-Events ergänzt, sodass alle Spieler die Meine KARRIERE-Reise in ihrem eigenen Tempo erleben können;

Seasons & Clubhouse Pass: Seasons sind zurück in "PGA Tour 2K25" und bieten mehr als je zuvor. Jede Season enthält einen brandneuen Clubhouse Pass, der auch nach der Veröffentlichung einer neuen Season weiterhin erhältlich ist und durch den Fortschritt erzielt werden kann. Ausserdem gibt es saisonale Leistungssteigerungen für Ausrüstungsfortschritte, das Zurücksetzen der Ranglisten und vieles mehr. Täglich, wöchentlich und monatlich werden zudem neue Inhalte hinzugefügt. Regelmässige PGA TOUR Superstore-Drops sowie Updates zu Events, Herausforderungen und Quests sorgen dafür, dass das Spiel für neue und bestehende Fans gleichermassen frisch und spannend bleibt.