PGA Tour 2K25: Neuer Gameplay-Trailer

Der "PGA Tour 2K25"-Gameplay-Trailer ist da! Er begleitet euch gemeinsam mit den Cover-Profis Tiger Woods, Max Homa und Matt Fitzpatrick sowie der aufstrebenden Nachwuchsspielerin Rose Zhang auf einige der legendärsten Plätze und Turniere der PGA Tour.

Der Trailer präsentiert verbesserte Grafiken und neue Spielfeatures wie die EvoSwing-Mechanik und Perfect Swing.

Ikonische Major-Turniere wie die PGA-Championship in Quail Hollow, die U.S. Open im Oakmont Country Club und die 153. Open im Royal Portrush Golf Club sowie PGA TOUR-Turniere wie das AT&T Pebble Beach Pro-Am in Pebble Beach, The Players Championship im TPC Sawgrass und viele mehr werden in atemberaubendem Detail präsentiert. Während "PGA Tour"-Profis und individuelle Mein Spieler gleichermassen abschlagen und Putts einlochen, feiern Kommentatoren und Zuschauerreaktionen einen perfekten Schlag auf das Fairway und tadeln einen missglückten Slice in die Zuschauermenge. Gleichzeitig belohnen XP-Boni, verdiente Attributspunkte und freigeschaltete Fähigkeitsbäume den Fortschritt der Spieler.

Die neue EvoSwing-Mechanik wird durch neue Schlagarten, Ballflüge, Rollphysik und visuelle Verbesserungen ergänzt. Wie im Trailer zu sehen ist, wird der Schwung eines Spielers mit EvoSwing in vier Komponenten untereilt: Kontakt, Rhythmus, Übergang und Schwungbahn, die gemessen und entsprechend belohnt oder bestraft werden. Perfect Swing feiert sein Debüt in "PGA Tour 2K25" und führt eine völlig neuen Schwierigkeitsstufe ein, die den Einfluss äusserer Bedingungen auf den Schwung eines Spielers reduziert. Diese zugängliche Einstellung ermöglichtes sowohl neuen als auch erfahrenen Spieler, den Nervenkitzel zu erleben, Fairways und Grüns wie ein Profi zu treffen.

Für wettbewerbsorientierte Spieler kehrt das plattformübergreifende Ranglisten-Matchmaking in "PGA Tour 2K25" zurück. Dadurch wird der Wettbewerbspool für Spieler erweitert, die bereit sind, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ihre Dominanz auf der "Tanzfläche" zu demonstrieren.