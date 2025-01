Phantom Blade Zero: Frischer Gameplay-Trailer

Wie angekündigt, hat Entwickler S-Game einen neuen Gameplay-Trailer zu "Phantom Blade Zero" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Besagter neuer Gameplay-Trailer zu "Phantom Blade Zero" trägt den Titel "Year of the Snake". Er hat einen Umfang von fast sechs Minuten. In diesem Zeitraum bietet man uns eine kurzweilige Mischung aus Render- und Gameplaysequenzen.

Bei "Phantom Blade Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das auf flinke Schwertkämpfe im Stile bekannter Wuxia-Filme setzt. der erste Trailer fokussierte sich dabei auf schick inszenierte Action und gab ebenso Einblick in die Fortbewegung durch eine düstere, regnerische Welt.

"Phantom Blade Zero" ist momentan für PS5 und den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.