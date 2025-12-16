Phantom Blade Zero: Dauer der Konsolenexklusivität bekannt

Inzwischen ist auch bekannt, wie lange die Dauer der Konsolenexklusivität von "Phantom Blade Zero" sein wird. Demnach wurde am Ende des offiziellen Trailers diesbezüglich eine klare Angabe gemacht.

Dort ist nämlich folgendes zu lesen: "Auch für PC erhältlich. Auf anderen Konsolen frühestens 12 Monate nach dem Veröffentlichungsdatum verfügbar.". Da "Phantom Blade Zero" nach aktuellem Stand am 9. September 2026 für PS5 erscheint, sind Umsetzungen für andere Konsolen, also etwa Xbox Series X oder Switch 2, somit frühestens ab dem 9. September 2027 erhältlich.

Der Releasetermin von "Phantom Blade Zero" war bei den Game Awards in der vergangenen Woche verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.