Phantom Blade Zero auch für Xbox?

"Phantom Blade Zero" entsteht bekanntlich aktuell bei S-Game. Einer der dortigen Entwickler soll auf der Chinajoy in einem Interview gesagt haben, dass niemand die Xbox brauche. Nun sah man sich zu einer Klarstellung genötigt.

So entschuldigte sich jetzt ein Sprecher von S-Game indirekt für das Statement und sagte, dass man "Phantom Blade Zero" allen zugänglich machen wolle. Folglich ist eine Xbox-Umsetzung des Action-Rollenspiels gar nicht so ausgeschlossen, wie es das eingangs erwähnte Statement auf der Chinajoy impliziert. Angekündigt ist aber natürlich noch nichts.

Bei "Phantom Blade Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das auf flinke Schwertkämpfe im Stile bekannter Wuxia-Filme setzt. der erste Trailer fokussierte sich dabei auf schick inszenierte Action und gab ebenso Einblick in die Fortbewegung durch eine düstere, regnerische Welt.

"Phantom Blade Zero" ist momentan für PS5 in Entwicklung, aber unterminiert.