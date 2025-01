Phantom Blade Zero: Neuer Trailer kommt

Entwickler S-Game hat einen neuen Trailer zu "Phantom Blade Zero" in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach wird irgendwann am 21. Januar ein frischer Trailer zu "Phantom Blade Zero" verfügbar sein. Was wir in diesem Rahmen sehen werden, wurde noch nicht verraten, also lassen wir uns am besten einfach mal überraschen.

Bei "Phantom Blade Zero" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das auf flinke Schwertkämpfe im Stile bekannter Wuxia-Filme setzt. der erste Trailer fokussierte sich dabei auf schick inszenierte Action und gab ebenso Einblick in die Fortbewegung durch eine düstere, regnerische Welt.

"Phantom Blade Zero" ist momentan für PS5 und den PC in Entwicklung, aber noch unterminiert.