Phantom Blade Zero: Releasetermin bekannt

Entwickler und Publisher S-GAME hat bei den Game Awards einen konkreten Releasetermin für "Phantom Blade Zero" verraten. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September 2026 gedulden.

So ist "Phantom Blade Zero" ab 9. September 2026 verfügbar. Die Plattformen waren ja mit PS5 und dem PC bereits bekannt. Weitere Fassungen des Action-Rollenspiels sind offenbar nicht geplant.

Der Releasetermin von "Phantom Blade Zero" wird von sehenswertem Material aus dem Spiel begleitet. Darin widmet man sich in atmosphärischen Sequenzen hauptsächlich der Story und dem Kampfsystem.

Das letzte Lebenszeichen von "Phantom Blade Zero" hatte es im Juli gegeben. Damals waren umfangreiche Gameplay-Impressionen veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Phantom Blade Zero" war bei einem PlayStation Showcase im Mai 2023 enthüllt worden.