Phantom Blade Zero verschoben

Entwickler und Publisher S-Game hat den Release von "Phantom Blade Zero" nach hinten verschoben. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel ab 9. September für PS5 und PC erhältlich sein.

Neuer Releasetermin für "Phantom Blade Zero" ist demnach der 29. Oktober. S-Game entschuldigt sich in diesem Zusammenhang für die Verzögerung. Als Grund dafür gibt man an, dass die von Anfang an angestrebte hohe Qualität am Ende auch erreicht werden soll und man niemanden enttäuschen will.

Bereits im Sommer können wir uns aber über frisches Material zu "Phantom Blade Zero" freuen. So erwartet uns dann ein umfangreicher Deep Dive zu Story und Gameplay. Einen etwas mehr als eine Minute langen Teaser dazu bekommen wir schon jetzt zu sehen.

Mitte April hatte man uns einen Blick hinter die Kulissen von "Phantom Blade Zero" gewährt. Dabei thematisierte man etwa die Entstehung des Spiels. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Phantom Blade Zero" war im Mai 2023 angekündigt worden.