Phantom Blade Zero: Blick hinter die Kulissen

Entwickler und Publisher S-GAME gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Phantom Blade Zero". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über drei Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Phantom Blade Zero" geboten. Einige dafür verantwortliche Personen erklären gleichzeitig ihre konzeptionellen Ideen hinter einzelnen Aspekten des Action-Rollenspiels und dazu passendes Gameplay zeigt man in diesem Zusammenhang natürlich auch.

Im Dezember war bereits die Dauer der Konsolenexklusivität von "Phantom Blade Zero" bekanntgeworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Phantom Blade Zero" erscheint am 9. September für PS5 und PC.