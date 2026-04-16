Phantom Blade Zero: Blick hinter die Kulissen

Entwickler und Publisher S-Game gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Phantom Blade Zero". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns über acht Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "Phantom Blade Zero" geboten. In diesem Rahmen beantworten die Entwickler hauptsächlich bestehende Fragen zu dem Spiel. Kurze Gameplaysequenzen gibt es in diesem Zusammenhang ebenfalls zu sehen.

Erst in der letzten Woche hatte S-Game betont, dass bei "Phantom Blade Zero" keinerlei KI-Tools zum Einsatz kommen. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Phantom Blade Zero" erscheint am 9. September für PS5 und den PC.