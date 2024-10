Phasmophobia: Early-Access-Launch für Konsolen bestätigt

Kinetic Games hat beim gestrigen Xbox Partner Preview einen Konsolen Early-Access-Launch für "Phasmophobia" bestätigt. Ein konkretes Startdatum dafür gab es auch.

So wird "Phasmophobia" bereits am 29. Oktober auf Konsolen in den Early Access starten. Pünktlich zu Halloween können Fans auf PS5, PS VR2 und Xbox Series X|S damit gemeinsam mit Freunden oder alleine auf Geisterjagd gehen. Mit dem Launch von "Phasmophobia" auf Konsolen wird auch die Crossplay-Funktion implementiert.

Zudem wird ein spezieller Halloween-Event in "Phasmophobia" veranstaltet, der erstmals eine Community-Aufgabe bereithält. Spieler auf allen Plattformen können gemeinsam daran arbeiten, den Blutmond als dauerhaftes Wetter-Feature freizuschalten. Durch das Abschliessen diverser Community-Ziele haben wir zudem die Möglichkeit ein neues Abzeichen und eine neue Trophäe zu verdienen.

Ausserdem erhält die bereits verfügbare PC-Version von "Phasmophobia" ein Update, das die allgemeine Leistung verbessert, von der Community gemeldete Fehler behebt und ein neues Event-Board mit frischen Herausforderungen und Belohnungen einführt.