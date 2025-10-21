Phasmophobia: November-Termin für die nächste Map

Kinetic Games hat einen Erscheinungstermin für die nächste Map von "Phasmophobia" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden, aber der ist ja nicht mehr weit entfernt.

Konkret ist die Map "Nell's Diner" ab 11. November für "Phasmophobia" verfügbar. Ein düsterer Release Date Trailer stimmt uns jetzt schonmal 38 Sekunden lang auf den baldigen Neuzugang ein.

Bereits im Juli kündigte Schöpfer Daniel Knight von Kinetic Games an, dass irgendwann im nächsten Jahr ein bedeutendes Update für "Phasmophobia" veröffentlicht wird. Dieses wird alles verändern und hört momentan auf den Arbeitstitel "Horror 2.0". Was das genau bedeutet, verriet er leider nicht.

"Phasmophobia" ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.