Oster-Event für Phasmophobia vorgestellt

Entwickler Kinetic Games hat einen Oster-Event für "Phasmophobia" in Aussicht gestellt. Dieser beginnt bereits am 17. April, also nächsten Donnerstag.

Besagter Oster-Event in "Phasmophobia" wird "Cursed Hollow" heissen und drei Wochen lang andauern. Die Entwickler versprechen den gruseligsten Event, der bisher stattgefunden hat mit bisher ungekannten Änderungen und Neuerungen. Möglich gemacht wird dies etwa durch sich täglich ändernde Maps und Modifizierungen am Gameplay.

Bei "Phasmophobia" handelt es sich um psychologischen Horror für vier Spieler im Online-Koop-Modus. Paranormale Aktivitäten sind darin auf dem Vormarsch und es liegt an uns und unserem Team, die gesamte Geisterjäger-Ausrüstung zu benutzen, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln.

"Phasmophobia" ist für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.