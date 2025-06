Phasmophobia wird verfilmt

Der kooperative Geisterjäger-Simulator "Phasmophobia" des Studios Kinetic Games wird eine Verfilmung erhalten. Der Film ist in den Händen von Blumhouse ("M3GAN", "The Black Phone", "Five Night at Freddy's" und der Produktionsfirma Atomic Monster von James Wan ("Annabelle", "The Nun", "The Conjuring"), welche bekannt sind für ihre Arbeit an den erfolgreichsten Horrorfilmen der letzten Jahre.

"Phasmophobia" erschien vor fünf Jahren ursprünglich im Early Access und hat seither weltweit mehr als 23 Millionen Einheiten verkauft. Wann die Verfilmung in Kinos zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.