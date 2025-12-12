Phasmophobia auch für Switch 2

Entwickler und Publisher Kinetic Games hat während der Game Awards in der vergangenen Nacht eine Switch-2-Portierung von "Phasmophobia" in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

Demnach wird "Phasmophobia" im Laufe des nächsten Jahres auch für Nintendos aktuelle Hybridkonsole erhältlich sein. Einen düsteren Trailer zu der Umsetzung hat man schon jetzt parat .Dieser stellt uns 32 Sekunden lang hauptsächlich deren zentrale Wesenszüge vor.

Bereits im November wurde mit "Nell's Diner" eine neue Map für "Phasmophobia" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Phasmophobia" erschien am 18. September 2020 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 29. Oktober 2024.