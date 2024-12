Weihnachtlicher Community-Event in Phasmophobia

Kinetic Games hat einen weihnachtlichen Community-Event für "Phasmophobia" angekündigt. Bis dieser beginnt, dauert es auch gar nicht mehr lange.

Besagter Event startet demnach übermorgen um 13:00 Uhr und endet am 1. Januar 2025 um 0:59 Uhr. Die "Phasmophobia"-Community hat darin die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam durch vier der beliebtesten Karten zu jagen und dem übernatürlichen Treiben in weihnachtlicher Atmosphäre nachzugehen. Durch das Abschliessen zusätzlicher Ziele können wir dann besondere Gegenstände erhalten, die Punkte für das allgemeine Community-Ziel geben und so spezielle Belohnungen freischalten.

Bei "Phasmophobia" handelt es sich um psychologischen Horror für vier Spieler im Online-Koop-Modus. Paranormale Aktivitäten sind darin auf dem Vormarsch und es liegt an uns und unserem Team, die gesamte Geisterjäger-Ausrüstung zu benutzen, um so viele Beweise wie möglich zu sammeln.

"Phasmophobia" für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.