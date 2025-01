Erneute Entlassungen bei Phoenix Labs

Bei Phoenix Labs ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Das Ausmass des jetzigen Stellenabbaus bei Phoenix Labs ist zwar noch nicht beziffert worden, aber die Mehrheit der Angestellten ist davon betroffen. Zu der Zukunft von "Dauntless" und "Fae Farm" wird man sich im Laufe der nächsten Wochen äussern, aber nun soll erstmal den Betroffenen geholfen werden. Das offizielle Statement des Unternehmens zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Heute ist ein weiterer schwieriger Tag bei Phoenix Labs. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns im Rahmen bedauerlicher, aber notwendiger Veränderungen in unserem Betrieb von der Mehrheit des Studios zu trennen. Wir erkennen und schätzen die Beiträge jedes Einzelnen, der davon betroffen ist. Ihr Talent, ihr Engagement und ihre Kreativität haben einen unauslöschlichen Eindruck in unserem Unternehmen und unseren Spielen hinterlassen... Wir möchten unsere Branchenkollegen ermutigen, sich mit diesen aussergewöhnlichen Personen in Verbindung zu setzen - sie gehören zu den Besten in der Branche."