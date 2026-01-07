Phyllosoma vorgestellt

Entwickler und Publisher Respect Guild hat "Phyllosoma" für den PC angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Hier wird uns "Phyllosoma" über zweieinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei widmet man sich unter anderem der Story und der abwechslungsreich gestalteten Welt des Action-Rollenspiels. Einige Kampfsequenzen und Gegner gibt es ebenfalls zu sehen.

In "Phyllosoma" erwachen wir als einsamer Jäger in der Dunkelheit. In einer Welt, in der Realität und Hölle miteinander verschmelzen, bleibt dann nur ein Ziel: Erreiche die Spitze der Zitadelle. Wir kämpfen dafür gegen die schrecklichen Ungeheuer aus der Hölle, werden stärker und drängen vorwärts. Auf dem Gipfel wird derjenige, der gewartet hat, nus schliesslich empfangen.

"Phyllosoma" hat noch keinen Releasetermin.