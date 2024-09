PICO 4 Ultra kommt auf den Markt

Das XR-Unternehmen PICO hat in Europa offiziell sein erstes All-in-One-Virtual-Reality (VR)- und Mixed-Reality (MR)-Headset PICO 4 Ultra vorgestellt. Die PICO 4 Ultra, die mit unabhängigen Innovations- und Forschungskapazitäten in der MR-Technologie von PICO entwickelt wurde, bietet eine intensive und immersive MR-Erfahrung. Die PICO 4 Ultra ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 20. September online sowie im Einzelhandel bei Amazon, MediaMarkt, Otto und Digitech für 599€ (UVP) erhältlich. Vorbesteller erhalten ein Set PICO Motion Tracker (UVP 89€) und die folgenden 4 Spiele kostenlos: Blade & Sorcery: Nomad, Infinite Inside, Let’s Get Fit VR und FootPool.

Leistungsstarke Hardware

Die PICO 4 Ultra ist mit zwei 32-Megapixel-Kameras und einer iToF-Tiefensensor-Kamera ausgestattet, die eine aussergewöhnliche stereoskopische High-Definition-Farbdurchlass ermöglichen.

Multitasking leicht gemacht

Die PICO 4 Ultra führt das Konzept eines Panorama-Arbeitsbereichs ein, mit dem Nutzer mehrere grosse virtuelle Bildschirme in einem realen Raum öffnen und anordnen können. Dies steigert Effizienz und erleichtert Multitasking erheblich.

Das Gerät unterstützt zudem Full-Chain-Video. Von der Aufnahme bis zur Wiedergabe erleben Nutzer lebendigeres und vielfältigeres räumliches Video.

Einführung von Full-Body-Motion-Tracking

Mit den PICO Motion Trackern steht neues Full-Body-Motion-Capture -Zubehör zur Verfügung, das einfach an den Knöcheln befestigt wird. Die Tracker sind leicht, bequem zu tragen und liefern dank PICOs proprietärer, multimodaler Fusions-Tracking-Lösung hochpräzises Motion-Capture mit niedriger Latenz. Die PICO Motion Tracker sind kompatibel mit beliebten Apps wie VRChat und Tempo Club.

Eine stetig wachsende Sammlung von MR-Apps und -Erlebnissen

Die PICO 4 Ultra bietet eine weltweit führende Bibliothek von MR- und VR-Apps. Sie ist derzeit kompatibel mit über 20 MR-Apps und mehr als 778 VR-Apps, darunter 552 Spiele, die eine enorme Vielfalt an audiovisuellen Unterhaltungs- und Produktivitätsprogrammen abdecken. Von einfachen Puzzlespielen bis hin zu Hardcore-Strategiespielen die PICO 4 Ultra bietet alles. Das der PICO 4 Ultra integriert sich mit SteamVR, sodass Nutzer ihre Spieleinhalte von ihren PCs auf die PICO 4 Ultra übertragen können, was die Bibliothek auf Tausende von SteamVR-Titeln erweitert. Nutzer können so dank der AV1-CODEC-Unterstützung ultrascharfe Spielgrafiken in 3K-Auflösung geniessen.

PICO Connect wurde ebenfalls aktualisiert, um die Streaming-Latenz um bis zu 30% zu reduzieren, wenn das Programm mit einem Wi-Fi-7-Router gekoppelt ist. Es unterstützt nahtlose plattformübergreifende Interaktivität zwischen PC, Mac und Smartphone, sodass Nutzer problemlos zwischen Geräten wechseln, Bildschirme teilen und sie aus der Ferne steuern können. Dadurch wird die PICO 4 Ultra zu einem leistungsstarken, multifunktionalen Gerät für Arbeit, Unterhaltung und Gaming.

PICO 4 Ultra Enterprise: Anpassbare Optionen für geschäftliche Innovationen

PICO engagiert sich dafür, die digitale Transformation in verschiedenen Branchen voranzutreiben, um unterschiedliche Sektoren mit MR-Technologie zu stärken. Auf der Hardware-Seite bietet PICO Produkte mit einer Vielzahl von Konfigurationen und Leistungsstärke, um den einzigartigen Anforderungen von Softwareentwicklern und Endkunden gerecht zu werden. Auf der Software-Seite stellt PICO eine umfassende Suite von Entwicklerwerkzeugen zur Verfügung, die erstklassige Inhalte im XR-Bereich ermöglichen.

Deswegen hat PICO auch 'PICO 4 Ultra Enterprise' eingeführt, eine Lösung für Schlüsselsektoren wie die XR-Gesundheitsbranche, Bildung, Training und ortsgebundene Unterhaltung. PICO 4 Ultra Enterprise wird im September in den Verkauf gehen und Geschäftskunden in der Region Asien-Pazifik, Europa, Afrika, Nordamerika, Australien und Neuseeland über offizielle Vertriebskanalpartner zur Verfügung stehen.