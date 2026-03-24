Picross S Konami Antiques für Switch angekündigt

Konami kündigt "Picross S Konami Antiques" für Switch an. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Konzeptionell verbindet "Picross S Konami Antiques" die Picross S-Reihe mit Charakteren aus über 80 Konami-Titeln, darunter etwa "Castlevania", "Contra" und "Gradius". Wir lösen darin klassische Picross-Rätsel wie Picross, Mega Picross, Color Picross und Clip Picross und zusätzlich gibt es einen Extra-Modus mit grösseren Szenenpuzzles. Der Time-Attack-Modus fordert dazu heraus, sämtliche Aufgaben innerhalb einer begrenzten Zeit zu lösen, wobei die Figuren auf die Steuerung reagieren.

Insgesamt enthält "Picross S Konami Antiques" 200 Rätsel, darunter 150 Picross- und Mega-Picross-Rätsel, 30 Color Picross und fünf Extra-Puzzles. Ein Musikplayer erlaubt ausserdem das Abspielen bekannter Konami-Titel während des Spielens und die einfachen Regeln machen den Titel für jeden zugänglich.

"Picross S Konami Antiques" erscheint am 30. April.