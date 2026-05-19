Pictonico! - Fotos werden zu Minigames

"Pictonico!" ist ein free-to-start-Spiel, bei dem sich alles um Spass mit den eigenen Fotos dreht. Die App ist ab dem 28. Mai für iOS- und Android--Geräte erhältlich und lässt euch entweder Fotos auswählen oder neue Schnappschüsse aufnehmen, um anschliessend Minispiele zu spielen, in denen ihre Freunde, Freundinnen oder Familie auftreten.

In "Pictonico!" könnt ihr Fotos von geliebten Menschen wiederentdecken und diese in einem ganz neuen Licht erleben, wenn ihre Familien und Freunde skurrile Situationen meistern, beispielsweise Zombie-Angriffe, skurrile Kostümwechsel, Karnevalsherausforderungen und viele mehr.

Bilder und Videos der lustigen Ergebnisse jedes Minispiels können auf dem eigenen Gerät gespeichert werden. So erhalten die Fotos plötzlich einen überraschenden Twist – wie ein guter Freund, der jetzt über den roten Teppich schreitet oder Opa, der einer Ballerina-Vorstellung besucht. Die Ergebnisse können anschliessend mit der Familie oder dem Freundeskreis geteilt werden, um deren Reaktion zu sehen und gemeinsam über die Ergebnisse zu lachen.

Ihr könnt einige der witzigen und chaotischen Minispiele kostenlos ausprobieren und den Spass erweitern, indem ihr zusätzliche, kostenpflichtige Erweiterungen erwerbt. Insgesamt können so bis zu 80 Minispiele freigeschaltet werden, deren Schwierigkeitsgrad von einfach bis knifflig reicht.

Der Spass beginnt am 28. Mail, wenn "Pictonico!" erscheint.