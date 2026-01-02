Pikmin 3 Deluxe auch als Nintendo Switch 2 Edition?

Neben "Splatoon 3" könnte auch "Pikmin 3 Deluxe" bald als Nintendo Switch 2 Edition erscheinen. Eine diesbezügliche Einstufung macht nun Hoffnung.

So wurde bei der Pan European Game Information (PEGI) eine Alterseinstufung für eine Nintendo Switch 2 Edition von "Pikmin 3 Deluxe" gesichtet. Als Releasetermin dafür wird der 28. Dezember 2025, aber dieser ist ja schon verstrichen.

Trotzdem klingt die Sache sehr plausibel, zumal die Switch-Version ja ohnehin bereits auf der Switch 2 gespielt werden kann. Der Nachfolger, also "Pikmin 4", hat bisher keine Upgrades für die Switch 2 erhalten, aber das kann sich ja theoretisch irgendwann in Zukunft auch noch ändern.

In PAL-Gefilden erschien "Pikmin 3" am 26. Juli 2013 für die Wii U. "Pikmin 3 Deluxe" folgte am 30. Oktober 2020 für Switch.