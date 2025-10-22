Pikmin 4: Kostenloses Update

Der Herbst wird bunt: Im November erscheint ein kostenloses Update für "Pikmin 4" auf Nintendo Switch. Nach dem Download erhalten drollige Deko-Pikmin ebenso Einzug ins entspannte Spielvergnügen wie eine spielinterne Kamera zum Aufnehmen von Schnappschüssen sowie zwei neue Modi, um die Herausforderungen während der Expeditionen nach dem eigenen Geschmack anzupassen. Wie das in Aktion aussieht, zeigt der neue Trailer.

Deko-Pikmin: Die ursprünglich aus der Pikmin Bloom-App bekannten Wesen tapsen demnächst auch durch Pikmin 4. Wie ihr Name bereits andeutet, handelt es sich bei Deko-Pikmin um besondere Pikmin, die in der Umgebung verstreute Objekte als Dekoration tragen. Sie schmücken sich mit einem Aufziehspielzeug, einem Donut, einem Schneehut und vielem mehr. Die in Pikmin 4 eingesammelten Deko-Pikmin können zu Pikmin Bloom übertragen werden – darunter sogar einige, die nur in Pikmin 4 erhältlich sind.

Die ursprünglich aus der Pikmin Bloom-App bekannten Wesen tapsen demnächst auch durch Pikmin 4. Wie ihr Name bereits andeutet, handelt es sich bei Deko-Pikmin um besondere Pikmin, die in der Umgebung verstreute Objekte als Dekoration tragen. Sie schmücken sich mit einem Aufziehspielzeug, einem Donut, einem Schneehut und vielem mehr. Die in Pikmin 4 eingesammelten Deko-Pikmin können zu Pikmin Bloom übertragen werden – darunter sogar einige, die nur in Pikmin 4 erhältlich sind. Forschungskamera: Mit der neuen Kamera nehmen die Spieler fesche Fotos ihrer Spielfigur, ihrer Pikmin-Parade oder von anderen Dingen auf, die ihnen ins Auge springen. Dafür stehen ihnen viele Funktionen zur Verfügung: Sie können aus zahlreichen Perspektiven und Winkeln wählen, Charaktere ausblenden sowie verschiedene Filter, Rahmen und Stempeln nutzen.

Mit der neuen Kamera nehmen die Spieler fesche Fotos ihrer Spielfigur, ihrer Pikmin-Parade oder von anderen Dingen auf, die ihnen ins Auge springen. Dafür stehen ihnen viele Funktionen zur Verfügung: Sie können aus zahlreichen Perspektiven und Winkeln wählen, Charaktere ausblenden sowie verschiedene Filter, Rahmen und Stempeln nutzen. Neue Kreaturen-Aktivitätsstufe: Steht den Spieler der Sinn während ihrer Erkundung nach Beschaulichkeit und Entspannung, können sie den neuen Entspannt-Modus auswählen. Aktivieren sie diesen, werden sie erst von Kreaturen angegriffen, wenn sie diese zuerst attackieren. Deutlich ruppiger geht es hingegen im Wild-Modus zur Sache. Beide Modi können sowohl zu Spielstart als auch jederzeit in den Optionen ausgewählt werden.

Und passend zum 4. Geburtstag von "Pikmin Bloom" geben nun auch die Eis-Pikmin ihr Stelldichein in der App. Aufgespürt wurden sie erstmals von Entdeckerinnen und Entdeckern in "Pikmin 4".