Pikmin 4 mit nächtlichen Mission?

Es dauert zwar noch etwas mehr als zwei Monate, bis wir "Pikmin 4" selbst spielen dürfen, aber die Informationsdichte zu dem Strategietitel nimmt langsam zu. Heute hat Nintendo höchstselbst eine interessante Andeutung gemacht.

So deutet der Mario-Konzern in einer Umfrage an, dass "Pikmin 4" auch nächtliche Missionen bieten wird. Es wäre interessant, wie sich in diesen das Gameplay verändern würde und ob vielleicht sogar frische Gegner auf uns warten. In einem kürzlichen Trailer war bereits eine finstere Gestalt mit roten Augen zu sehen, was darauf hindeuten könnte.

"Pikmin 4" wird am 21. Juli exklusiv für Switch veröffentlicht.