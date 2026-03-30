Pikmin 4 bald auch für Switch 2?

Der für gewöhnlich ziemlich zuverlässige Insider NateTheHate hat über das Releasefenster einer Switch-2-Umsetzung von "Pikmin 4" spekuliert. Demnach könnte diese seiner Meinung nach schon bald erscheinen.

So geht besagter Insider davon aus, dass eine eventuelle Nintendo Switch 2 Edition von "Pikmin 4" schon diesen Sommer erhältlich sein könnte. Zumindest dürfte es aber noch in diesem Jahr soweit sein. Weitere Details dazu nannte er gleichzeitig nicht.

Nintendo hat sich bisher noch nicht von offizieller Seite aus zu dem Thema geäussert. Grundsätzlich gilt eine Switch-2-Version von "Pikmin 4" aber als sehr realistisch.

"Pikmin 4" ist seit 21. Juli 2023 exklusiv für Switch erhältlich.