Pikmin Bloom feiert 4. Geburtstag

"Pikmin Bloom" wird bereits vier Jahre alt! Das gehört natürlich gefeiert: und zwar mit einem grossen Geburtstagsmonat voller Events, Belohnungen und farbenfroher Überraschungen. Vom 1. bis 30. November 2025 läuft das "Blumenbox zum 4. Geburtstag"-Event mit neuen Deko-Pikmin, Premium-Pässen und besonderen Missionen.

Zum ersten Mal gibt es das monatliche Deko-Set "Blumenbox zum 4. Geburtstag" für die gerade neu erschienenen Eis-Pikmin. Ausserdem kehren die beliebten "Cupcake zum 3. Geburtstag"- und "Puzzle: Erinnerungen an den Herbst 2021"-Dekos zurück.

Ihr könnt durch Eventmissionen Keime für neue Deko-Pikmin, leuchtende Blumen und weitere Items verdienen. Der Event-Premiumpass bietet zusätzliche Vorteile und Belohnungen – darunter Goldkeime in Wunschfarben. Wer den Pass in der ersten Novemberwoche erwirbt, erhält zudem exklusive Frühkäuferboni.

Am 8. und 9. November findet ausserdem der Community-Tag statt, an dem Riesenblumen zu Salbeiblumen erblühen. Gleichzeitig, vom 6. November 16:00 Uhr bis 10. November 15:59 Uhr, läuft der grosse Partyspaziergang zum 4. Geburtstag, bei dem Teams in Rot, Gelb oder Blau gegeneinander antreten. Alle Teilnehmenden erhalten eine Andenkenkarte.