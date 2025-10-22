Pikmin Bloom erhält Zuwachs

Ab dem 1. November erobern die Eis-Pikmin "Pikmin Bloom" und bringen frischen Wind in jede Bewegung. Die frostigen Begleiter erweitern das Spielerlebnis um neue Missionen, Sammelziele und Dekorationen – pünktlich zur kalten Jahreszeit. Beim Spazierengehen tauchen ab dem Start blaue Keime auf, aus denen Eis-Pikmin wachsen. Zunächst erscheinen sie nur in Restaurants und an Strassen. Wird der Freundschaftslevel erhöht, entwickeln sie sich zu Kochmützen-Deko-Pikmin oder Sticker- und Münz-Deko-Pikmin.

Zur Feier des frostigen Neuzugangs erhalten alle Spieler eine besondere Mission: Wer 100 Schritte schafft, trifft sein erstes Eis-Pikmin. Danach warten weitere Herausforderungen mit 2'000 und 3'000 Schritte, die mit einer Eis-Pikmin-Mütze und einem T-Shirt für das persönliche Mii belohnt werden.

Mit dem Erscheinen der Eis-Pikmin werden zudem die Deko-Kategorien "Restaurant" und "Strasse" zurückgesetzt, um die neuen Eis-Pikmin zu integrieren – Sammler können so ihren Fortschritt erneut komplettieren.

Parallel erscheint im November ein kostenloses Update für "Pikmin 4". Zum ersten Mal treten darin Deko-Pikmin auf, die nach Freigabe der Datenübertragung zwischen beiden Spielen dann auch in "Pikmin Bloom" verfügbar sind. Insgesamt warten 24 Deko-Pikmin, darunter zehn neue Typen, auf die Spieler.